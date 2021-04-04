هل شرب القهوة في الصباح مفيد لصحة الجسم؟.. دراسة توضح

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توصلت دراسة جديدة إلى أن تناول فنجان قهوة في الصباح يمكن أن يساعد في تنشيط عملية التمثيل الغذائي.

ووفقاً لـ”سبوتنيك” فإن الدراسة أوضحت أن الكافيين يزيد من قدرة الجسم على حرق الدهون أثناء التمرين، مشيرة إلى أنه أجرى باحثون من جامعة غرناطة في إسبانيا الدراسة على 15 رجلاً رياضيا يتمتعون بصحة جيدة تتراوح أعمارهم بين 25 و39 عامًا أثناء إجراء اختبار التمرين.

وأضافت أن قبل الاختبار، تناول خيارات ما بين دواء وهمي أو 3 ملغ من الكافيين لكل كيلوجرام من وزن الجسم، على شكل مسحوق عديم اللون وغير منكّه.

ووجد الباحثون أن المشاركين كانوا قادرين على حرق 11-13 في المائة من الدهون أثناء التمرين بعد تناول الكافيين، مقارنةً بالدواء الوهمي.

كما وجدت الدراسة أن هذا قد يكون مفيدًا بشكل خاص في الصباح، عندما يكون التمثيل الغذائي أبطأ قليلاً منه في فترة ما بعد الظهر.

ولا تظهر الدراسة أيضًا كيف يمكن أن يؤثر الكافيين على الأشخاص الذين يستمتعون بالفعل بفنجان قهوة يوميًا، لأن المتطوعين لم يشربوا القهوة أو مصادر الكافيين الأخرى بانتظام قبل الدراسة، لكن يوجد دليل على أن متعاطي الكافيين المعتادين يطورون درجة تحمل بمرور الوقت ويدركون تأثيرات أخف نتيجة لذلك.