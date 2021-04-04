هاشتاق «الأردن في قلوب السعوديين» يتصدر «تويتر».. مواطنون يعبرون عن وقوفهم مع أشقائهم الأردنيين

تواصل – فريق التحرير :

تصدر هاشتاق #الأردن_في_قلوب_السعوديين الترند على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في المملكة، وذلك بعد إلقاء السلطات الأردنية القبض على بعض الشخصيات إثر تحركات وأنشطة تحاول زعزعة استقرار الأردن.

تضامن ودعم

وقال الكاتب عبدالله البندر: “قبل عدة أيام وجه الملك سلمان بسد احتياجات الأردن الشقيق من الأكسجين الطبي، وبعد أحداث الأردن اليوم وبشكل مباشر نرى بيان المملكة الذي يعبر عن عمق العلاقة مع الأردن وترابط أمنهما وموقف الرياض الكريم والشهم المتوقع كما وصفه الأشقاء في الأردن”.

وقال الدكتور عائض القرني: “حفظ الله الأردن ملكاً وحكومة وشعباً، وسلّمهم من كل مكروه، وجمع شملهم على البر والتقوى، نسأل الله لأهلنا في الأردن الشقيق الأمن والسلام، والازدهار والاستقرار”.

فيما قال مغرد يدعى بدر: “المملكة دائماً حريصة على أمن واستقرار الدول العربية الشقيقة، حفظ الله الأردن الشقيقة من كل سوء”.

من جهة أخرى، حرص عدد من الأردنيين على التعبير عن شكرهم لمساندة الشعب السعودي لهم، حيث قال أحدهم: “من الأردن والأردنيين شكرا لكم بحجم السماء يا أبناء المملكة عاصمة القرار العربي والإسلامي، شكراً لكم أيها الأوفياء الأنقياء بكل موقف تثبتون أنكم شعب وقيادة سند لكل العرب والمسلمين”.

بيان الديوان الملكي

وكان الديوان الملكي قد أصدر، أمس السبت، بياناً عن مستجدات الأحداث في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث جاء في البيان أنه: “انطلاقاً مما يربط المملكة العربية السعودية مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة من روابط وثيقة راسخة قوامها الأخوة والعقيدة والمصير الواحد، وامتداداً لتاريخهما المشترك وأن أمنهما كل لا يتجزأ، فإن المملكة العربية السعودية تؤكد وقوفها التام إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومساندتها الكاملة بكل إمكاناتها لكل ما يتخذه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد من قرارات وإجراءات لحفظ الأمن والاستقرار ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما.

سائلين المولى عز وجل أن يديم على المملكة الأردنية الهاشمية أمنها واستقرارها في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي عهده الأمين.

من جهة أخرى، أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بقيادة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وأكد سموه على حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على الدعم اللامحدود لكل ما يعزز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين ويخدم مصالحهما المشتركة.