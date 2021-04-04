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بالانفوجراف.. تعرّف على أنواع مرض «البهاق»

بالانفوجراف.. تعرّف على أنواع مرض «البهاق»
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة، أنواع مرض البهاق الذي يصيب الجلد، ويحدث بسبب موت أو توقف عمل الخلايا الصبغية التي تنتج الميلانين.

وأشارت “الصحة” في “انفوجراف” على موقع “تويتر” أن هناك 3 أنواع للبهاق، وهي:

  • البهاق المحدود

يظهر كبقعة واحدة أو أكثر في منطقة واحدة من الجسم.

  • البهاق المنتشر

يظهر في عدة بقع منتشرة في مناطق متعددة من الجسم.

  • البهاق الشامل

يشمل معظم الجسم.

جدير بالذكر أن مرض البهاق، تشمل أعراضه وعلاماته فقدان لون الجلد وظهور بقع بيضاء في مختلف مناطق الجسم، ويمكن أن يؤثر في أي منطقة من الجلد؛ ولكن الوجه والعنق واليدان والفم الأكثر شيوعًا.

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