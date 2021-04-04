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مع اقتراب موعد الاختبارات.. نصائح مهمة للحفاظ على الصحة البدنية للطلاب (فيديو)

مع اقتراب موعد الاختبارات.. نصائح مهمة للحفاظ على الصحة البدنية للطلاب (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

قدم رئيس الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي الدكتور محمد منشي، نصائح مهمة للحفاظ على صحة الطلاب البدنية في جميع المراحل التعليمية خاصة مع اقتراب موعد الاختبارات.

وقال “منشي” في لقاء مع برنامج” يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”: إنه بالنسبة للمرحلة الابتدائية،  ينصح بممارسة النشاط البدني بين الحصة الدراسية والأخرى، وتخصيص مواعيد معينة لممارستها.

وأضاف أما بالنسبة للمرحلة المتوسطة والثانوية فإن الجلوس على الأجهزة يكون أكثر لذلك ينصح بممارسة رياضات الإطالة، وممارسة الرياضة من 20 إلى 30 دقيقة في اليوم ويمكن تقسيمها على مدار المحاضرات أو الحصص الدراسية.

من جانبه، قالاستشاري العلاج الطبيعي والإصابات الرياضية الدكتور طلعت أبوبكر: إن الحل الأمثل لمشاكل العمود الفقري وطول الجلوس هو المشي.  

كما نصح بضرورة الالتزام بالغذاء الصحي، والابتعاد عن الوجبات السريعة لتفادي زيادة الوزن خلال فترة التعليم عن بعد والاختبارات.

  

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