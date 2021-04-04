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«كاسيو» تطلق أول ساعة ذكية.. تعرّف على المزايا والسعر

«كاسيو» تطلق أول ساعة ذكية.. تعرّف على المزايا والسعر
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تواصل – وكالات:

أعلنت شركة “كاسيو” التي تعد من أكبر وأهم مصنعي الساعات حول العالم، عن إطلاقها أول ساعة ذكية بنظامWear OSتحت اسم العلامة التجاريةG-Shockالقوية.

 و تأتي الساعة الجديدة تحت اسمG-Squad GSW-H1000لتكون أحدث الساعات ضمن سلسلةG-Squad Pro.

 وتتميز الساعة بهيكل قوي ومقاوم للصدمات وشبيه بالتصميم مع ساعاتG-Shockالمعتادة، وتأتي بظهر من التيتانيوم ليضيف متانة وقوة أكبر.

 كما تتميز الساعة بجميع المعايير التي تجعلها مقاومة للاحتكاكات والصدمات، وتضيف خاصية مقاومة الماء حتى 200 متر وفقًا لحديث كاسيو.

 وتحوي الساعة الجديدة شاشتيLCDعلى شكل طبقتين؛ إحداهما لعرض التاريخ والوقت على مدار الساعة مع خاصيةAlways On Display، والثانية ملونة لدعم مزايا نظام أندرويدWear OSمن خلال عرض الخرائط والاشعارات المختلفة مثل معدل المشي، بجانب عرض المعلومات الأخرى كباقي الساعات الذكية.

 وتدعم الساعة كذلك عددًا من المستشعرات لقياس ضربات القلب، الضغط الجوي، الارتفاع، البوصلة، وغيرها من المستشعرات المعتادة.

كما توفر تطبيق خاص من كاسيو مع 24 وضعًا للقيام بالتمارين الرياضية داخل المنزل، أو الرياضات الخارجية مثل الجري والسباحة.

 تُعدG-Squad GSW-H1000الساعة الأولى لسلسلةG-ShockبنظامWear OS، لكن تبقى ساعةPro Trekأولى ساعات كاسيو الداعمة النظام.

 و ستتوفرG-Squad Pro GSW-H1000بالألوان الأحمر، الأسود، والأزرق في شهر فبراير القادم وبسعر يصل إلى 700 دولار أمريكي.

 

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