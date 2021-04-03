الأحوال المدنية توضح خطوات تعديل المؤهل الدراسي عبر «أبشر»

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أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، طريقة تعديل المؤهل الدراسي عبر منصة “أبشر” للأفراد.

جاء ذلك في رد على سؤال مستفيد قال فيه: “السلام عليكم.. أرغب في تعديل المؤهل الدراسي الرجاء الإفادة”.

وأوضحت “الأحوال المدنية” أنه يمكن تعديل البيانات أو المؤهل من خلال الخطوات التالية:

• تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر أفراد.

• اختيار خدمات من أيقونة خدماتي.

• اختيار الأحوال المدنية.

• اختيار مركز الرسائل والطلبات للأحوال المدنية.

• الضغط على طلب جديد ثم اختيار الخدمة واستكمال إجراءاتها.