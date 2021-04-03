الأحوال المدنية توضح خطوات تعديل المؤهل الدراسي عبر «أبشر»

تواصل – فريق التحرير:
أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، طريقة تعديل المؤهل الدراسي عبر منصة “أبشر” للأفراد.
جاء ذلك في رد على سؤال مستفيد قال فيه: “السلام عليكم.. أرغب في تعديل المؤهل الدراسي الرجاء الإفادة”.
وأوضحت “الأحوال المدنية” أنه يمكن تعديل البيانات أو المؤهل من خلال الخطوات التالية:
• تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر أفراد.
• اختيار خدمات من أيقونة خدماتي.
• اختيار الأحوال المدنية.
• اختيار مركز الرسائل والطلبات للأحوال المدنية.
• الضغط على طلب جديد ثم اختيار الخدمة واستكمال إجراءاتها.