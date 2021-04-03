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صدمة لمستخدمي «فيسبوك».. تسريب بيانات نصف مليار مشترك

صدمة لمستخدمي «فيسبوك».. تسريب بيانات نصف مليار مشترك
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تواصل – وكالات:

كشفت وكالة “رويترز”، مساء أمس السبت، أن مخترقاً إلكترونياً ورفاقه قاموا بعرض معلومات عن أكثر من 500 مليون مستخدم لشبكة فيسبوك، منها أرقام هواتف وبيانات شخصية أخرى، دون مقابل تقريباً.

وأوضحت “رويترز”، أنه لم يتسن لها التحقق من المعلومات التي تعرض مقابل ما قيمته بضع يوروهات من الرصيد الرقمي على موقع معروف للمتسللين محدودي الخبرة لكن  ألون جال، المؤسس المشارك لشركة هدسون روك لمعلومات جرائم الإنترنت، قال إنه تحقق من صحة بعض البيانات على الأقل بمطابقتها بأرقام هواتف أشخاص يعرفهم.

وقال صحفيون إنهم تمكنوا أيضاً من مطابقة أرقام هواتف معروفة بالتفاصيل المذكورة في قاعدة البيانات، وقالت شركة فيسبوك إن البيانات “قديمة للغاية” وتتعلق بمشكلة عولجت في أغسطس 2019.

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