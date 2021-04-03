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الأمن يطيح بمرتكبي جرائم السلب والسرقة بعدة مناطق (فيديو)

الأمن يطيح بمرتكبي جرائم السلب والسرقة بعدة مناطق (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

تمكن رجال الأمن، خلال الأيام الماضية من القبض على عدد من الخارجين عن القانون والمخالفين، ومنهم 4 أشخاص نفذوا جرائم سرقة معدات ومواد بناء وقواطع كهربائية ونحاسية من مواقع عدة في الرياض.

كما تم القبض على 3 مواطنين سرقوا مركبات لاستخدامها في جرائم السلب منتحلين صفة رجال الأمن في الرياض، وكذلك مواطنَين سرقا عملاء البنوك عبر وضع أداة حديدة وسرقة المبالغ بعد مغادرة العميل ، إضافة إلى القبض على مواطن اعتدى على آخر بدهسه عمدًا والاعتداء عليه بسلاح أبيض ما تسبب في وفاته نتيجة خلاف شخصي بينهما.

وفي مكة المكرمة، تم القبض على شخص يحمل سلاح أبيض ويردد عبارات مؤيدة لجماعات وتنظيمات إرهابية في المسجد الحرام .

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