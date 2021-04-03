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طريقة سهلة ومجانية لإصلاح أي ملف «PDF» لا يعمل (فيديو)

طريقة سهلة ومجانية لإصلاح أي ملف «PDF» لا يعمل (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

نشر الخبير التقني عمر الرهبيني، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أوضح من خلاله طريقة إصلاح أي ملف PDF لا يعمل.

وقال الرهبيني، إنه في بعض الأحيان يفاجأ البعض أن لديهم ملفات PDF لا تعمل رغم أنها تحتوي على محتويات مهمة.

وأضاف عمر الرهبيني، أنه يمكن حل هذه المشكلة من خلال موقع “ilovepdf”، حيث يقوم بتحميل واستبدال ملفات PDF التالفة بأخرى تعمل بكفاءة وبدون أي مشاكل.

وأوضح الرهبيني طريقة عمل الموقع من خلال الخطوات التالية: “أولاً فتح الموقع من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)، ثم اختيار ملف PDF التالف، وانتظر حتى يقوم بعمله، وسيقوم الموقع بإعطائك ملف جديد شغال ومصّلح وما فيه أي مشاكل”.

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