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كيف تتعامل مع مصاب بنوبة صرع؟.. «الهلال الأحمر» يوضح أفضل الطرق

كيف تتعامل مع مصاب بنوبة صرع؟.. «الهلال الأحمر» يوضح أفضل الطرق
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت هيئة الهلال الأحمر السعودي، كيفية إنقاذ مريض مصاب بنوبة صرع حادة.

وقال “الهلال الأحمر” عبر تويتر، اليوم السبت: كن هادئًا وهدئ من حولك، ثم ضع شيئًا لينًا ومستويًا تحت رأس المصاب مثل المخدة، وأبعد عنه الآلات الحادة كالنظارة والمفاتيح وأواني الزجاج.

وأضاف: “انزع ملابسه الضيّقة أو افتح أزرار ثوبه، وحرّكه ليستلقي على جانبه، ولا تضع شيئًا داخل فمه، ولا ترشّ الماء عليه، وكن بجانبه حتّى يستعيد وعيه”.

وتابعت الهيئة: إذا استمرّت النوبة أكثر من 5 دقائق، وتكرّرت نوبة الصرع مباشرة بعد النوبة الأولى، ولم يستطيع التنفسّ بشكل طبيعي بعدها، أو تعرّض لأذى من أيّ جسم حاد أو نتيجة سقوطه.. فلا تتردّد بطلب الإسعاف فورًا، بالاتصال على 997 أو عبر تطبيق “أسعفني”.

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