«الأراضي البيضاء» يعلن إصدار رسوم الدورة الخامسة لحاضرة الدمام   

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أعلن برنامج رسوم الأراضي البيضاء، اليوم السبت، عن إصدار رسوم الدورة الخامسة لحاضرة الدمام لعام ١٤٤٣/١٤٤٢ هــ.

ودعا البرنامج، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “المكلفين الى المبادرة بتطوير أراضيهم، أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار”.

وأشار البرنامج إلى أنه يترتب على عدم سداد الرسم خلال المدة المحددة مخالفة قد تصل إلى ١٠٠ % من قيمة الرسم.

وتابع برنامج رسوم الأراضي البيضاء، أنه يمكن الاطلاع على آلية التقييم وتقدير قيمة الأرض والرسم المستحق من خلال زيارة الموقع التالي (اضغط هنا) .