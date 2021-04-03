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«الأراضي البيضاء» يعلن إصدار رسوم الدورة الخامسة لحاضرة الدمام   

«الأراضي البيضاء» يعلن إصدار رسوم الدورة الخامسة لحاضرة الدمام   
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج رسوم الأراضي البيضاء، اليوم السبت، عن إصدار رسوم الدورة الخامسة لحاضرة الدمام لعام ١٤٤٣/١٤٤٢ هــ.

ودعا البرنامج، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “المكلفين الى المبادرة بتطوير أراضيهم، أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار”.

وأشار البرنامج إلى أنه يترتب على عدم سداد الرسم خلال المدة المحددة مخالفة قد تصل إلى ١٠٠ % من قيمة الرسم.

وتابع برنامج رسوم الأراضي البيضاء، أنه يمكن الاطلاع على آلية التقييم وتقدير قيمة الأرض والرسم المستحق من خلال زيارة الموقع التالي (اضغط هنا) .

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