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شاهد.. غبار كثيف يحجب الرؤية على طريق الرياض – الدمام

شاهد.. غبار كثيف يحجب الرؤية على طريق الرياض – الدمام
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق موجة غبار كثيف على طريق الرياض الدمام اليوم السبت، وبالتحديد بالقرب من بلدة جودة بالمنطقة الشرقية.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، القصيم والرياض ومنطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الأجزاء الساحلية منها، وسماء غائمة جزئيًا على وسط وشرق وغرب المملكة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

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