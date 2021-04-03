هل تصاب العين بـ «أورام» عند استخدام الجوال في غرفة مظلمة؟.. «استشاري» يجيب

تواصل – فريق التحرير:

حسم استشاري طب وجراحة العيون والليزك، الدكتور حافظ الفالح، الجدل بشأن حجم تضرر العين عند استخدام الجوال في غرفة مظلمة، وهل يصل الأمر إلى الإصابة بـ “أورام خطيرة”.

وأوضح “الفالح” عبر تويتر أن استخدام الجوال في غرفة مظلمة يتسبب في اتساع حدقة العين، ما يؤدي لدخول كمية أشعة أكبر للعين.

وأشار إلى أن هذا الاتساع قد يسبب إجهادًا للعينين، أو الصداع أو الجفاف البسيط، نافيًا الادعاءات المتداولة والمتعلقة بتسبب الاستخدام في هذه الظروف بأضرار بالشبكية والأورام.

ونصح استشاري العيون، بالحرص على توفير إضاءة خفيفة عند استخدام الهواتف والأجهزة الإلكترونية، وذلك لإراحة العين، وتجنبًا لمشكلات الإجهاد والصداع.