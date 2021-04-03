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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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فتح التسجيل بقوات الأمن والحماية على رتبة جندي لحملة الثانوية العامة

فتح التسجيل بقوات الأمن والحماية على رتبة جندي لحملة الثانوية العامة
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تواصل – فريق التحرير:

تعلن الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل بالقوات الخاصة للأمن والحماية لرتبة (جندي) للرجال وسوف يتم إستقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم السبت الموافق 21 / 8 / 1442هـ وحتى يوم الخميس الموافق 26 / 8 / 1442هـ.
المتطلبات والشروط:
. أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
. أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.
. أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
. أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.
. ان يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.
تعليمات التقديم:
. للتقديم (خلال الفترة المحددة فقط) من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا )
. لمعرفة طريقة التقديم على الوظائف العسكرية وحل مشكلة حساب تويتر تابع شرح الفيديو 4:00 دقائق ( اضغط هنا )

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