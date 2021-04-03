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ضبط شخصين ظهرا في مقاطع فيديو يروجان مواد مخدرة بجدة

ضبط شخصين ظهرا في مقاطع فيديو يروجان مواد مخدرة بجدة
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تواصل – فريق التحرير:

ألقت ‏شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم السبت، القبض على شخصين ظهرا في مقطع فيديو أثناء ترويجهما لمواد مخدرة في أحد الأحياء الشعبية بجدة.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة محافظة جدة ، بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر من خلالها شخصان يقومان بترويج مواد مخدرة في أحد الأحياء الشعبية بمحافظة جدة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية – بفضل الله – عن تحديد هويتهما والقبض عليهما وضبط ما بحوزتهما من مواد مخدرة، وهما مخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، في العقدين الثاني والثالث من العمر.

وأضافت شرطة منطقة مكة المكرمة، أنه جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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