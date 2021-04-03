الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

5 أطعمة شائعة لها آثار جانبية على صحة الإنسان.. تعرّف عليها

5 أطعمة شائعة لها آثار جانبية على صحة الإنسان.. تعرّف عليها
0

تواصل – وكالات:

كشفت تقرير صحي عن وجود أطعمة شائعة يتناولها الإنسان لها أثار جانبيه على الصحة، وفيما يلي مجموعة من الأعراض الغريبة التي قد تظهر على بعد تناول أنواعاً معينة من الخضروات.

الفطر يتسبب بطفح جلدي

يعتبر الفطر مصدراً مثالياً لفيتامين د، لكن قلة من الناس يعانون من ردود فعل سلبية من تناوله. يمكن أن تؤدي إضافة هذا الطعام إلى النظام الغذائي إلى الحساسية والطفح الجلدي. يُعرف الطفح الجلدي الناتج عن تناول الفطر بالتهاب الجلد. يحدث هذا لعدد قليل من الناس عن طريق استهلاك الفطر الخام أو غير المطبوخ جيدًا.

الجزر يجعل لون البشرة برتقالياً

تشمل الآثار الجانبية المفاجئة لتناول الكثير من الجزر تغير لون الجلد. يمكن أن تتحول بشرتك إلى اللون الأصفر أو البرتقالي عند تناول الكثير من الجزر أو الأطعمة الغنية بالبيتا كاروتين. يظهر تغير اللون بشكل أكثر وضوحًا في القدمين واليدين وباطن القدمين. البيتا كاروتين الزائد الذي تحصل عليه من الجزر لا يدخل مجرى الدم ويتم تخزينه تحت الجلد، مما قد يغير لون الجلد بشكل مؤقت. يمكن أن يحدث أيضًا عن طريق استهلاك الكثير من اليقطين والبطاطا الحلوة.

الشمندر يجعل لون البول وردياً

قد تبدو رؤية البول الوردي مخيفة بالنسبة لك، لكن لا تقلق، فهو مجرد أثر جانبي لتناول جذر الشمندر. يمكن أن تؤدي صبغات النبات والمواد الكيميائية الأخرى الموجودة في النبات إلى تغيير لون البول مؤقتًا. يمكن للمركبات الموجودة في الراوند والتوت والشمندر أن تحول لون البول مؤقتًا إلى اللون الوردي أو الأحمر. لا داعي للقلق حيال ذلك لأنه غير ضار.

عصير البرتقال يجعل لون البول برتقالياً

تمامًا مثل بيتا كاروتين، يمكن أن يؤدي تناول فيتامين سي الزائد إلى تغيير لون البول. يمكن أن تؤدي كمية زائدة من فيتامين سي في اليوم، بما في ذلك مكملات فيتامين سي و البرتقال، إلى تحويل بولك إلى اللون البرتقالي.

القرنبيط يؤدي إلى اضطرابات الجهاز الهضمي

يمكن أن يسبب القرنبيط والخضروات الصليبية الأخرى من نفس العائلة إلى عدم الراحة في الجهاز الهضمي، بما في ذلك الانتفاخ والغازات. هذه الخضار مغذية ولكن يصعب هضمها، خاصةً عند تناولها نيئة. تحتوي هذه الخضار على مركب يسمى رافينوز، وهو نوع من الكربوهيدرات. المشكلة هي أن أجسامنا غير مجهزة لهضم هذا المركب لأنه غير مجهز بالإنزيم المناسب للمساعدة في تكسيره. يمكن أن تؤدي الخضار غير المهضومة عند انتقالها إلى القولون إلى الشعور بعدم الراحة في المعدة.

 

مواد ذات صلة

«الصحة» توجه نصائح مهمة لعلاج أعراض الاكتئاب والهوس

«الصحة» توجه نصائح مهمة لعلاج أعراض الاكتئاب والهوس

8 حالات تحرمك من تناول الزنجبيل بكميات كبيرة.. تعرّف عليها

8 حالات تحرمك من تناول الزنجبيل بكميات كبيرة.. تعرّف عليها

تعرف على تأثير القهوة على صحة ونمو الطفل

تعرف على تأثير القهوة على صحة ونمو الطفل

10 علاجات منزلية لبعض الأمراض الشائعة.. تعرّف عليها

10 علاجات منزلية لبعض الأمراض الشائعة.. تعرّف عليها

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>