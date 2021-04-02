أمريكا تسمح بالسفر بلا قيود لمن تلقوا لقاح «كورونا»

تواصل – وكالات :

أعلنت السلطات الصحية الأمريكية، أمس الجمعة، أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا بشكل كامل، سيسمح لهم بالسفر مجدداً بشرط اتخاذ إجراءات وقائية، مثل: وضع الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي، بحسب وكالة فرانس برس.

وأفاد المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بأنه يمكن للأشخاص الذين تلقوا اللقاح، السفر ضمن الولايات المتحدة من دون الحاجة إلى الالتزام بحجر صحي أو إظهار فحص سلبي لكوفيد-19، أما الذين يأتون الى الأراضي الأمريكية من الخارج، فيتوجب عليهم إظهار نتيجة فحص سلبية قبل الصعود إلى الطائرة، وإجراء فحص ثانٍ عند الوصول، والالتزام بحجر صحي في حال طلبت منهم السلطات المحلية ذلك، وفق ما جاء في بيان للمركز.

ووفق الإجراءات الجديدة، يمكن للذين تلقوا اللقاح ويرغبون في السفر إلى خارج الولايات المتحدة، القيام بذلك من دون إجراء فحص لكوفيد-19، إلا في حال كان الفحص السلبي مطلوباً من بلد الوصول.