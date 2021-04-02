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مقطع متداول.. تجمعات للعمالة الوافدة في أحد شوارع الرياض دون الالتزام باحترازات «كورونا»

مقطع متداول.. تجمعات للعمالة الوافدة في أحد شوارع الرياض دون الالتزام باحترازات «كورونا»
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تواصل – فريق التحرير:

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو يظهر تجمعات للعمالة الوافدة بالرياض، دون الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

ويظهر المقطع تجمع للعمالة في شارع البطحاء وسط الرياض، في مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا “كوفيد 19”.

وكانت وزارة الصحة فد سجلت أمس الجمعة، 728 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في أعلى حصيلة يومية منذ 7 أشهر.

ودعت وزارة الصحة إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والمسافة الآمنة.

 

 

 

 

 

 

 

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