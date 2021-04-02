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بعد إصابة 9 من أفراد أسرته.. مواطن يكشف كيف نجا من عدوى «كورونا»

بعد إصابة 9 من أفراد أسرته.. مواطن يكشف كيف نجا من عدوى «كورونا»
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت وزارة الصحة قصة مواطن نجا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، بعد إصابة 9 من أفراد أسرته.

 وأوضحت الوزارة في مقطع فيديو على حسابها بموقع “تويتر”، أن المواطن فيصل الفهيد نجا من الإصابة – بفضل الله-، وذلك بعد تلقيه لقاح كورونا.

وأشار ” الفهيد” إلى أنه رغم الإصابات الـ9 في محيط أسرته، فإنه لم يشعر بأي أعراض، وأن الأمر بدأ بإصابة زوجته بإنفلونزا خفيفة لكنها زادت مع مرور الوقت، وعانت على مدى يومين من حرارة مرتفعة وسعال.

وأضاف أن أفراد أسرته أصابهم الخوف فأجروا مسحة لها وتبين أن حالتها إيجابية، فعزلت نفسها تلقائيا، وكان هو قد تلقى اللقاح قبل شهر ونصف الشهر، وخلال أسبوع أصيب باقي أفراد الأسرة الـ9 بالفيروس.

ولفت إلى أن الأسرة لم تأخذ الأمر بجدية في أول الأمر، إلا أنهم الآن وبعد هذه التجربة التي خاضوها، اقتنعوا بأهمية اللقاح لحمايتهم وحماية المجتمع.

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