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شرطة الرياض: القبض على «مقيم» سرق أجهزة إلكترونية من مدارس بشقراء والمزاحمية

شرطة الرياض: القبض على «مقيم» سرق أجهزة إلكترونية من مدارس بشقراء والمزاحمية
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تواصل – فريق التحرير :

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مقيم ارتكب عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي بمحافظة شقراء.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة محافظة شقراء، من استرداد مسروقات قدرت بمبلغ (120) ألف ريال، إثر القبض على مقيم من الجنسية المصرية، في العقد الرابع من العمر، ارتكب عددًا من الجرائم، بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وأوضح أن الجرائم تمثلت في سرقة تجهيزات مكتبية وأجهزة إلكترونية من مدارس بمحافظتي شقراء والمزاحمية.

وأشار إلى أنه قد تم ضبط المركبة المستخدمة، كما ضبط بحوزته مواد مخدرة، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى النيابة العامة.

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