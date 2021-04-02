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بعد مساهمته في السيطرة عليه.. مواطن يروي تفاصيل واقعة حامل السكين بالحرم المكي (فيديو)

بعد مساهمته في السيطرة عليه.. مواطن يروي تفاصيل واقعة حامل السكين بالحرم المكي (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

روى المواطن أحمد العسيري الذي تمكن من المساهمة مع قوة أمن المسجد الحرام في السيطرة على شخص ردد عبارات مؤيدة لتنظيمات الإرهابية داخل الحرم المكي، تفاصيل الواقعة التي حدثت يوم الثلاثاء الماضي.

وقال العسيري، خلال مداخلة هاتفية على قناة “الرسالة”: “إن الحادث وقع بعد صلاة العصر، مضيفاً أنه بعدما شاهد الشخص يحمل سكيناً ويردد الشعارات المخالفة، لم يتمالك نفسه وتوجه إليه وضربه بكرسي على عنقه ثم يده التي يحمل بها السكين”. 

وأكد أن ما دفعه للقيام بذلك هو خوفه أن يعتدي ذلك الشخص على المعتمرين أو زوار بيت الله الحرام، ودفاعاً على الحرم المكي.

وأوضح العسيري أنه ركز الضرب على اليد التي يحمل فيها الجاني السلاح الأبيض، مضيفاً أن موقفه كان دفاعاً عن بيت الله الحرام والوطن.

وأشار إلى أن رجال الأمن بالحرم تعاملوا مع الجاني بكفاءة عالية، وتمكنوا من القبض عليه في وقت قياسي.

وكان المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، صرّح أمس بأن قوة أمن الحرم المكي الشريف، رصدت شخصاً يحمل سلاحاً أبيض، ويردد عبارات مؤيدة لجماعات وتنظيمات إرهابية بعد صلاة عصر الثلاثاء الموافق 17/ 8/ 1442هـ، في الدور الأول من المسجد الحرام، وعلى الفور ضُبط وأُوقف، واتُّخذت الإجراءات النظامية كافة بحقه.

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