«الغذاء والدواء» تحدد معايير إعطاء جرعة «الباراسيتامول» للأطفال وتحذر من زيادتها

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كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن بعض العوامل التي تحدد جرعة الباراسيتامول المُعطاة للطفل.

وقالت الهيئة، أنه لتفادي الجرعة الزائدة من الباراسيتامول للطفل وعند استخدامه دون وصفة طبية يُفضل سؤال الصيدلي عن 3 أشياء مهمة وهي:

-الجرعة المناسبة لطفلك.

-عدد الجرعات الممكنة خلال اليوم الواحد.

-مدة استخدام الدواء.

وأشارت الهيئة، إلى أن جرعات الدواء تختلف من طفل لآخر بناء على وزن الطفل وتركيز الدواء.

من جهة أخرى، حذرت الهيئة من تقريب الجرعة إلى أخرى أكثر من المحددة، وعدم استخدام ملعقة طعام عند إعطاء الدواء للطفل.