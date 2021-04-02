الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بعد عودة ارتفاع إصابات كورونا.. مذيع الإخبارية: ما هكذا تورد الإبل.. إذا لم نتغير نخاف من الأسوأ (فيديو)

بعد عودة ارتفاع إصابات كورونا.. مذيع الإخبارية: ما هكذا تورد الإبل.. إذا لم نتغير نخاف من الأسوأ (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير :

حذر مذيع قناة الإخبارية “جبريل أبوديه”، من عودة ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 بالمملكة.

وقال “أبوديه” أثناء تقديمه النشرة الإخبارية: “ما هكذا تورد الإبل يا إخواني وأخواتي، حتى في الهجر ارتفعت حالات كورونا”.

وأضاف: “صدقوني إذا لم نتغير نخاف من الأسوأ لا محالة، اللهم سترك”.

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قد أكد إن كل التزام أو تهاون في الاحترازات سوف تنعكس نتيجته في عدد الحالات اليومية، فهي أرقام تعكس مدى التزامنا، وأضاف أنه لا يزال بإمكاننا استدراك الأمر، ابدأ بنفسك أولاً ثم من حولك بالالتزام بالاحترازات: الكمامة، التباعد، غسل وتعقيم اليدين، تجنب التجمعات.

جدير بالذكر، أن وزارة الصحة أعلنت، اليوم الجمعة، تسجيل 728 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 391325 حالة.

 

مواد ذات صلة

وزير الصحة يوجه رسالة مهمة للمواطنين والمقيمين بعد ارتفاع إصابات «كورونا»

وزير الصحة يوجه رسالة مهمة للمواطنين والمقيمين بعد ارتفاع إصابات «كورونا»

طبيب يوضح أسباب ارتفاع إصابات «كورونا» في المملكة خلال الأيام الماضية (فيديو)  

طبيب يوضح أسباب ارتفاع إصابات «كورونا» في المملكة خلال الأيام الماضية (فيديو)  

من استكمل التطعيم ولم تظهر عليه الأعراض التنفسية هل يلزمه الحجر؟ الصحة تجيب

من استكمل التطعيم ولم تظهر عليه الأعراض التنفسية هل يلزمه الحجر؟ الصحة تجيب

للحد من ارتفاع الإصابات بكورونا.. قطر تعلق حضور جميع الطلاب للجامعات والمدارس

للحد من ارتفاع الإصابات بكورونا.. قطر تعلق حضور جميع الطلاب للجامعات والمدارس

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>