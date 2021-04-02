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«الحج والعمرة»: رصد حالات متعددة من مخالفي إجراءات تصاريح العمرة والصلاة

«الحج والعمرة»: رصد حالات متعددة من مخالفي إجراءات تصاريح العمرة والصلاة
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تواصل – واس:

صرّح معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط أن الوزارة رصدت اليوم حالات متعددة من المعتمرين والمصلين الذين توافدوا إلى مراكز استقبال المعتمرين عند الحرم المكي ولا يحملون التصاريح النظامية المحددة بالوقت النظامي من خلال تطبيق اعتمرنا.

وعلى الفور تم التنسيق مع الجهات المعنية و التوضيح للمخالفين بعدم صلاحية التصاريح الغير نظامية أو الغير ملتزمين بالقدوم حسب الوقت المحدد مسبقا، وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة قاصدي بيت الله الحرام، حيث يهدف أخذ التصريح من تطبيق اعتمرنا وقدومهم حسب الوقت المحدد إلى تحقيق الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

ودعا معاليه جميع قاصدي بيت الله الحرام الحرام ضرورة التأكد من حصولهم على التصريح النظامي من تطبيق اعتمرنا وعدم التعامل مع الجهات الغير رسمية التي تتدعي إصدار التصاريح الوهمية وضرورة إبلاغ الجهات المختصه عنهم، مؤكدا ضرورة حضور المعتمرين والمصلين الحاملين على التصاريح النظامية لمراكز النقل التي قامت الوزارة باستحداثها لتقديم خدمات النقل الآمن والالتزام بالأوقات المحددة مسبقا في التصريح، حفاظا على سلامة الجميع وتقديم أفضل الخدمات لهم.

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