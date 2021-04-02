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«سوني» تحدد موعد إطلاق هاتفها الذكي الجديد «Xperia 1»

«سوني» تحدد موعد إطلاق هاتفها الذكي الجديد «Xperia 1»
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت شركة “سوني” اليابانية، عن موعد  إطلاقها لهواتفها الجديدة بما في ذلك هاتفها “Xperia 1” من الجيل الثالث، حيث تم تحديد 14 إبريل الجاري موعداً لإطلاقها الهاتف.

ووفقا لـ GSMArena ، سيقدم اليابانيون ثلاثة هواتف ذكية على الأقل، من بينها ، Xperia 10 III متوسط ​​السعر، والمجهز بمعالج Snapdragon 765G، والصغير Xperia Compact. وسيحصل الأخير على شاشة بحجم 5.5 بوصة، ليصبح مشابها لجهاز iPhone 12 mini في عالم Android.

الحداثة الرئيسية ستكون Xperia 1 III. وسيزود الهاتف بشاشة OLED مقاس 6.5 بوصة بدقة 4K ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز. ستكون شريحة Snapdragon 888 مسؤولة عن الأداء، وسيتلقى

الإصدار الأقصى من الهاتف الذكي 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 512 جيجابايت من الذاكرة الدائمة.

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