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«النيابة»: التحقيق مع تنظيم عصابي أعد وكراً للدعارة واستدرج الشباب لابتزازهم

«النيابة»: التحقيق مع تنظيم عصابي أعد وكراً للدعارة واستدرج الشباب لابتزازهم
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت النيابة العامة، اليوم الجمعة، عن استكمال التحقيق مع تنظيم عصابي لسرقة وابتزاز الشباب في مواقع التواصل.

وفي التفاصيل، أوضحت النيابة أنها تحقق مع تنظيم عصابي مكون من 3 متهمين يقوم بسرقة وابتزاز الشباب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن تحقيقات دائرة التحقيق في جرائم الإعتداء على العرض والأخلاق أسفرت عن توجيه الاتهام لأفراد العصابة الذين ارتكبوا جرائم اعتداء على العرض والأخلاق، وأعدوا وكرا للدعارة وروجوا لها عبر حساباتهم الإباحية.

وأوضحت أن المتهمين استدرجوا عدداً من الشباب لشقة بغرض سرقتهم وابتزازهم بعد تصويرهم في أوضاع مشينة، مؤكدة أن المتهمين اعترفوا بما نسب إليهم وتمت المصادقة شرعاً على اعترافاتهم في القضية، وسيطالب الادعاء العام بالعقوبات المغلظة والمشددة بحقهم.

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