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هل يمكن لمريض يتناول أدوية منع تجلّط الدم الحصول على لقاح كورونا؟.. «الصحة» تجيب

هل يمكن لمريض يتناول أدوية منع تجلّط الدم الحصول على لقاح كورونا؟.. «الصحة» تجيب
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة مدى إمكانية حصول المرضى الذين يتناولون أدوية لمنع تجلط الدم على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأكدت الوزارة في ردها على استفسار أحد المتابعين على موقع “تويتر”، أن المرضى الذين يحصلون على أدوية خاصة بمنع تخثر الدم (تجلط الدم) يُمكن لهم أخذ اللقاح مع الحرص على المراقبة بعد أخذ اللقاح لمدة ٣٠ دقيقة.

ونصحت الوزارة بضرورة التأكد من خلو موضع الحقن من النزيف قبل الخروج من موقع التطعيم مع أهمية استشارة الطبيب المعالج وأخذ التوصية بأخذ اللقاح من عدمه.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة أكدت أن الفئات المستثناة من أخذ اللقاح هم ما دون سن الـ18 عاماً والحوامل والذين يعانون الحساسية المفرطة من اللقاحات.

 

 

 

 

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