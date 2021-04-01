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«الخثلان» يوضح المراد بـ «ساعة الجمعة» مستجابة الدعوة

«الخثلان» يوضح المراد بـ «ساعة الجمعة» مستجابة الدعوة
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ سعد الخثلان، ‏‏رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، المراد بـ “ساعة الجمعة” الواردة في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، ويكون دعاء العبد مستجاباً فيها.

وقال الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: “عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر يوم الجمعة فقال: “فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه” وأشار بيده يقللها، وقال الحافظ بن رجب رحمه الله: “الإشارة إلى تقليلها يدل على أنها ليست ساعة زمانية، بل هي عبارة عن زمن يسير”.

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