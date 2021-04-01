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اعرف حقوقك.. 3 شروط للحصول على «سيارة بديلة» من الوكيل

اعرف حقوقك.. 3 شروط للحصول على «سيارة بديلة» من الوكيل
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تواصل – فريق التحرير:

حددت هيئة حقوق الإنسان، ثلاثة شروط لحصول المستهلك على سيارة بديلة في حال عدم إصلاح الوكيل لعيب متكرر بالسيارة المشمولة بالضمان.

وذكرت الهيئة، أنه إذا لم يقم الوكيل بإصلاح عيب متكرر في السيارة المشمولة بضمان، يكون للمستهلك الحق في الحصول على سيارة بديلة جديدة بذات فئة ومواصفات السيارة الأصل أو على قيمتها وقت الشراء وفقاً للشروط.

وأضافت أن ذلك يتم وفقًا للشروط التالية:

– أن يترتب على العيب عدم الانتفاع من السيارة أو التأثير في قيمتها السوقية أو سلامة استعمالها.

– أن يستنفذ الوكيل 4 محاولات لإصلاح عيب السيارة المتكرر، أو أن تستغرق محاولات الإصلاح 25 يومًا ليس من ضمنها المدة اللازمة لتوفير قطع الغيار.

– إذا اختار المستهلك الحصول على سيارة بديلة جديدة بنفس فئة ومواصفات المركبة الأصل، فعليه مقابل مبلغ عادل بسبب استعمال المركبة يحدد بالاتفاق بينه وبين الوكيل، على أن يراعى في تحديده مدة الاستعمال وطبيعته.

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