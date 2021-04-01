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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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ضبط قائد مركبة تباهى بتجاوز النظام في «عسير»

ضبط قائد مركبة تباهى بتجاوز النظام في «عسير»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، مساء الخميس، ضبط قائد مركبة ادعى تجاوز النظام، وتباهى بذلك عبر مواقع التواصل.

وقال حساب المرور السعودي على “تويتر”: “مرور منطقة عسير يضبط قائد المركبة الذي ظهر في وسائل التواصل الإجتماعي مدعيًا تجاوز النظام، حيث تم استكمال الإجراءات النظامية لإحالته للجهات المختصة”.

 

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