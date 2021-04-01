ضبط قائد مركبة تباهى بتجاوز النظام في «عسير»

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، مساء الخميس، ضبط قائد مركبة ادعى تجاوز النظام، وتباهى بذلك عبر مواقع التواصل.

وقال حساب المرور السعودي على “تويتر”: “مرور منطقة عسير يضبط قائد المركبة الذي ظهر في وسائل التواصل الإجتماعي مدعيًا تجاوز النظام، حيث تم استكمال الإجراءات النظامية لإحالته للجهات المختصة”.