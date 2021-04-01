ضبط قائد مركبة تباهى بتجاوز النظام في «عسير»

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الإدارة العامة للمرور، مساء الخميس، ضبط قائد مركبة ادعى تجاوز النظام، وتباهى بذلك عبر مواقع التواصل.
وقال حساب المرور السعودي على “تويتر”: “مرور منطقة عسير يضبط قائد المركبة الذي ظهر في وسائل التواصل الإجتماعي مدعيًا تجاوز النظام، حيث تم استكمال الإجراءات النظامية لإحالته للجهات المختصة”.
مرور منطقة عسير يضبط قائد المركبة الذي ظهر في وسائل التواصل الإجتماعي مدعيًا تجاوز النظام، حيث تم استكمال الإجراءات النظامية لإحالته للجهات المختصة#المرور_السعوديpic.twitter.com/S7qYyw1X1C
— المرور السعودي (@eMoroor)April 1, 2021