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تدشين قسم تشخيص أمراض القلب غير التداخلي في مستشفى الإيمان بالرياض 

تدشين قسم تشخيص أمراض القلب غير التداخلي في مستشفى الإيمان بالرياض 
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تواصل – فريق التحرير: 

دشن مدير مستشفى الإيمان العام بتجمع الرياض الصحي الأول الأستاذ عادل الغامدي قسم تشخيص أمراض القلب غير التداخلي والذي تم تجهيزة بأحدث الاجهزة لخدمة مرضى العيادات الخارجية والطوارئ والمرضى المنومين.

ويقوم القسم بتشخيص جميع امراض القلب المختلفة بدون تداخل كتخطيط القلب , والمراقبة بجهاز (هولتر) لتسجيل كهربية القلب (ECG) و لرصد اضطرابات نبضات القلب ، و تخطيط القلب بالجهد لتشخيص أمراض الشرايين التاجية مع المجهود ، وكذلك التخطيط مع المشي مع اجراء الاشعة التلفزيونية للقلب ، واختبار جهد القلب الدوائي بعقار الدوبيوتامين في الوريد مع إجراء اشعة تلفزيونية  للقلب لغير القادرين على المشي بالسير .

كما يقوم القسم باستخدام الاشعة التلفزيوينة في تشخيص قوة عضلة القلب الانقباضية والامبساطية وتقويم القلب قبل الجراحة والتخدير ، وأمراض ضعف عضلة القلب بأسبابها المختلفة ، وأمراض الشرايين التاجية للقلب وأمراض صمامات القلب وشدتها , وارتفاع ضغط الشريان الرئوي ووجود جلطات او تخثرات داخل حجرات القلب وتشوهات القلب المختلفة .

ويعمل القسم على ان يكون مشارك في برامج إعادة التأهيل القلبي والتركيز على طرق تحسين صحة المريض وتقليل التعرض للنوبات القلبية الوعائية في المستقبل , ومن المتوقع أن يصل عدد المستفيدين من الخدمة لما يقارب 2500 مريض بنهاية عام 2021م

وياتي تدشين هذا القسم ضمن خطة شاملة لتطوير الخدمات المقدمة في المستشفى و تحديث وتطوير آليات ووسائل الرعاية الطبية المقدمة للمرضى والمراجعين وتقديم رعاية طبية ذات جودة عالية .

 

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