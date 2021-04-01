وظائف صحية شاغرة بوزارة «الحرس الوطني» .. موعد ورابط التقديم

تواصل – فريق التحرير:

اعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ُممثلة في إدارة التوظيف توفر وظائف إدارية وصحية وطبية بالمدينة المنورة وجدة، واشترطت الشؤون الصحية أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقًا لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المطلوبة:

1 -مساعد إداري ثاني:

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، إدارة عامة، إدارة العلاقات، الأدب الإنجليزي، الترجمة، اللغة الإنجليزية) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة

2 -مساعد إداري ثالث:

– درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، إدارة عامة، إدارة العلاقات، الأدب الإنجليزي، الترجمة، اللغة الإنجليزية) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة

3 -مساعد إداري:

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، إدارة عامة، إدارة العلاقات، الأدب الإنجليزي، الترجمة، اللغة الإنجليزية) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة

4 -ممرض أول (للجنسين – العدد 20 وظيفة):

– درجة البكالوريوس في (التمريض) أو ما يعادلها

– خبرة إكلينيكي لا تقل عن 3 سنوات في التمريض.

– ترخيص هيئة التخصصات الصحية.

5 -أخصائي تمريض أول:

– درجة البكالوريوس في (التمريض) أو ما يعادلها.

– خبرة إكلينيكي لا تقل عن 3 سنوات في التمريض.

– ترخيص هيئة التخصصات الصحية.

6 -مشرف مختبر:

– بكالوريوس في التخصص مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات في علم الأورام.

وظائف طبية في المدينة المنورة:

1 -مساعد استشاري طب الطوارئ.

2 -استشاري طب الأورام.

3 -استشاري امراض الدم.

ملاحظة:

– يتم تحديث الوظائف بشكل ُمستمر عبر (بوابة التوظيف)، في حالة عدم وجود وظائف في قسم معين يرجى معاودة الدخول مرة أخرى.

موعد التقديم:

– التقديم ُمتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 19/08/1442هـ الموافق 01/04/2021م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي (اختيار – الوظائف الشاغرة – القسم المخصص)..اضغط هنا