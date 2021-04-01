الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«تنظيم المياه والكهرباء» تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات

«تنظيم المياه والكهرباء» تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، اليوم الخميس، عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات .

الوظائف المتاحة على النحو التالي:

1- اختصاصي أول تحليل بيانات

2- اختصاصي أول تخطيط استراتيجي

3- استشاري مالي وإداري

4- مساعد إداري / سكرتير

5- اختصاصي أول هندسي

6- اختصاصي أول هندسي

7- اختصاصي أول هندسي

وأوضحت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن معرفة التفاصيل، والتقديم على الوظائف عبر الموقع الإلكتروني التالي (اضغط هنا).

مواد ذات صلة

مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف إدارية شاغرة.. الشروط ورابط التقديم

مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف إدارية شاغرة.. الشروط ورابط التقديم

هيئة السوق المالية تعلن عن طرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس

هيئة السوق المالية تعلن عن طرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس

«التدريب التقني» تعلن أسماء المرشحين لوظيفتي «طبيب مقيم» و«مساعد صحي»

«التدريب التقني» تعلن أسماء المرشحين لوظيفتي «طبيب مقيم» و«مساعد صحي»

جمعية المودة للتنمية الأسرية تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

جمعية المودة للتنمية الأسرية تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>