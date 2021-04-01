«تنظيم المياه والكهرباء» تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات

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أعلنت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، اليوم الخميس، عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات .
الوظائف المتاحة على النحو التالي:
1- اختصاصي أول تحليل بيانات
2- اختصاصي أول تخطيط استراتيجي
3- استشاري مالي وإداري
4- مساعد إداري / سكرتير
5- اختصاصي أول هندسي
6- اختصاصي أول هندسي
7- اختصاصي أول هندسي
وأوضحت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن معرفة التفاصيل، والتقديم على الوظائف عبر الموقع الإلكتروني التالي (اضغط هنا).
تعلن الهيئة عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات
ويمكن التقدم لها عبر الموقع الإلكتروني:https://t.co/0SHwnTsIIT
— هيئة تنظيم المياه والكهرباء (@Saudi_ECRA)April 1, 2021