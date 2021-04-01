«تنظيم المياه والكهرباء» تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات

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أعلنت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، اليوم الخميس، عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات .

الوظائف المتاحة على النحو التالي:

1- اختصاصي أول تحليل بيانات

2- اختصاصي أول تخطيط استراتيجي

3- استشاري مالي وإداري

4- مساعد إداري / سكرتير

5- اختصاصي أول هندسي

6- اختصاصي أول هندسي

7- اختصاصي أول هندسي

وأوضحت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن معرفة التفاصيل، والتقديم على الوظائف عبر الموقع الإلكتروني التالي (اضغط هنا).