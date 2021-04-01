للحد من ارتفاع الإصابات بكورونا.. قطر تعلق حضور جميع الطلاب للجامعات والمدارس

تواصل – وكالات:

قررت وزارة التعليم والتعليم العالي في قطر، اعتماد نظام (التعلم عن بعد)، وتعليق حضور جميع الطلبة في جميع الجامعات والمدارس ورياض الأطفال الحكومية منها والخاصة وذلك اعتبارا من يوم الأحد 4 أبريل 2021.

ويأتي هذا القرار بعد التنسيق مع وزارة الصحة العامة القطرية وعملاً بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتدابير التي تقتضيها المصلحة العامة ومراعاة لصحة الطلبة والكوادر التدريسية والإدارية على حد سواء.

وتقرر في هذا الإطار استمرار حضور الكادر الاداري والتعليمي للمدارس، كما سيتم إجراء امتحانات الطلبة لجميع المراحل في المباني التعليمية حضورياً، حيث سيتم في وقت لاحق الاعلان عن الاجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا الشأن.

يذكر أن وزارة الصحة العامة القطرية، أعلنت اليوم الخميس، تسجيل 840 حالة جديدة مؤكدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في آخر 24 ساعة.

وحسب البيان اليومي للوزارة، فقد ارتفع عدد الحالات الإجمالية المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا بالبلاد إلى 180.804 ألف حالة، منهم 15.965 ألف حالة لا يزالون يخضعون للعلاج.