طريقة سهلة لتقليص حجم أي مقطع فيديو بالمجان والسرعة المطلوبة

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أوضح الخبير التقني سمير الجنيد، أفضل طريقة لتقليص حجم مقاطع الفيديو بالسرعة المطلوبة وبالمجان بدون أي مقابل.
وقال الجنيد، في تغريدة عبرحسابه الرسمي في “تويتر”: “من خلال هذه الأداة (هنا الرابط) تستطيع تقليص حجم أي مقطع فيديو بشكل سريع ومجاني.
وأضاف سمير الجنيد: “هذه الأداة ممتازة جداً لمن لديه مقطع فيديو طويل ويريد مشاركته عبر واتساب”، مضيفا أن الباقة المجانية تسمح بتقليص حجم فيديو حتى 1 جيجا وما بعد هذا الحجم يجب الاشتراك بالباقة المدفوعة.
من خلال هذه الأداة👇https://t.co/A8AG2IcTak
تسطيع تقليص حجم أي مقطع#فيديوبشكل سريع ومجاني
هذه الأداة ممتازة جداً لمن لديه مقطع فيديو طويل ويريد مشاركته عبر#واتساب🟢
*الباقة المجانية تسمح بتقليص حجم فيديو حتى 1 قيقا وما بعد هذا الحجم يجب الاشتراك بالباقة المدفوعةpic.twitter.com/xREoNe0Lpx
— سمير الجنيد (@SamirJunaid)April 1, 2021