طريقة سهلة لتقليص حجم أي مقطع فيديو بالمجان والسرعة المطلوبة

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أوضح الخبير التقني سمير الجنيد، أفضل طريقة لتقليص حجم مقاطع الفيديو بالسرعة المطلوبة وبالمجان بدون أي مقابل.

وقال الجنيد، في تغريدة عبرحسابه الرسمي في “تويتر”: “من خلال هذه الأداة (هنا الرابط) تستطيع تقليص حجم أي مقطع فيديو بشكل سريع ومجاني.

وأضاف سمير الجنيد: “هذه الأداة ممتازة جداً لمن لديه مقطع فيديو طويل ويريد مشاركته عبر واتساب”، مضيفا أن الباقة المجانية تسمح بتقليص حجم فيديو حتى 1 جيجا وما بعد هذا الحجم يجب الاشتراك بالباقة المدفوعة.