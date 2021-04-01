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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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طريقة سهلة لتقليص حجم أي مقطع فيديو بالمجان والسرعة المطلوبة

طريقة سهلة لتقليص حجم أي مقطع فيديو بالمجان والسرعة المطلوبة
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الخبير التقني سمير الجنيد، أفضل طريقة لتقليص حجم مقاطع الفيديو بالسرعة المطلوبة وبالمجان بدون أي مقابل.

وقال الجنيد، في تغريدة عبرحسابه الرسمي في “تويتر”: “من خلال هذه الأداة (هنا الرابط) تستطيع تقليص حجم أي مقطع فيديو بشكل سريع ومجاني.

وأضاف سمير الجنيد: “هذه الأداة ممتازة جداً لمن لديه مقطع فيديو طويل ويريد مشاركته عبر واتساب”، مضيفا أن الباقة المجانية تسمح بتقليص حجم فيديو حتى 1 جيجا وما بعد هذا الحجم يجب الاشتراك بالباقة المدفوعة.

 

 

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