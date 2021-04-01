مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف إدارية شاغرة.. الشروط ورابط التقديم

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مجلس الضمان الصحي (CCHI)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة كالتالي:

1- مسؤول خدمات رأس المال البشري.

المؤهلات والخبرات:

– بكالوريوس في الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

– لا يشترط الخبرة المسبقة، (0-3 سنوات خبرة).

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– يفضل خبرة في التأمين وإدارة رأس المال البشري وخدمات رأس المال البشري والسفر وعلاقات المنسوبين.

– يفضل خبرة سابقة في قطاع التأمين أو القطاع الصحي أو القطاع الحكومي أو الجهات الرقابية.

2- مسؤول أول المشتريات والعقود.

المؤهلات والخبرات:

– بكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– خبرة 3 سنوات على الأقل.

– خبرة في المشتريات والعطاءات وإدارة العقود.

– يفضل خبرة سابقة في قطاع التأمين أو القطاع الصحي أو القطاع الحكومي أو الجهات الرقابية.

التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية على الإيميل التالي ( jobs@cchi.gov.sa)،مع كتابة (المسمى الوظيفي) في حقل العنوان.