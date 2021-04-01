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مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف إدارية شاغرة.. الشروط ورابط التقديم

مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف إدارية شاغرة.. الشروط ورابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مجلس الضمان الصحي (CCHI)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة كالتالي:

1- مسؤول خدمات رأس المال البشري.

المؤهلات والخبرات:
– بكالوريوس في الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
– لا يشترط الخبرة المسبقة، (0-3 سنوات خبرة).
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– يفضل خبرة في التأمين وإدارة رأس المال البشري وخدمات رأس المال البشري والسفر وعلاقات المنسوبين.
– يفضل خبرة سابقة في قطاع التأمين أو القطاع الصحي أو القطاع الحكومي أو الجهات الرقابية.

2- مسؤول أول المشتريات والعقود.

المؤهلات والخبرات:
– بكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– خبرة 3 سنوات على الأقل.
– خبرة في المشتريات والعطاءات وإدارة العقود.
– يفضل خبرة سابقة في قطاع التأمين أو القطاع الصحي أو القطاع الحكومي أو الجهات الرقابية.

التقديم:
– تُرسل السيرة الذاتية على الإيميل التالي ( jobs@cchi.gov.saمع كتابة (المسمى الوظيفي) في حقل العنوان.

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