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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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توجيه مهم من «أمير الرياض» بشأن الأسواق والمجمعات التجارية

توجيه مهم من «أمير الرياض» بشأن الأسواق والمجمعات التجارية
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تواصل – واس:

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بضبط غير الملتزمين بالحجر الصحي بالتعاون الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، والتشديد على أماكن التجمعات كالأسواق والمجمعات التجارية بتحديد الطاقة الاستيعابية للدخول باستخدام باركود التجمع.

كما أكد على جميع الجهات الحكومية المعنية بتكثيف الرقابة على ما يقع تحت نطاقها الإشرافي والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين بالإضافة إلى تفعيل تطبيق توكلنا، والرفع بتقارير مفصلة عن نتائج أعمال غرفة العمليات المشتركة.

جاء ذلك إثر اطلاع سموه على تقرير غرفة عمليات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين في إمارة منطقة الرياض, حيث رصدت القطاعات الحكومية المعنية في المنطقة ممثلة بأمانة المنطقة وفرع الشؤون الإسلامية والشؤون الصحية والتجارة والسياحة وشرطة المنطقة ووزارة الرياضة وهيئة الترفيه خلال الفترة من 8 – 15 / 8 / 1442هـ (11290) مخالفة للإجراءات الاحترازية، وأغلقت 64 منشأة من خلال (34545) جولة رقابية.

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