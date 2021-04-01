هل يصرف لبنت المتوفى منحة إذا تزوجت؟ «التقاعد» تجيب

تواصل – فريق التحرير:
أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، أنه لا يتم صرف مكافأة، من المؤسسة لابنة المتوفى حال زواجها.
جاء ذلك في رد من مؤسسة القاعد، عبر حساب العناية بالعملاء على سؤال جاء فيه: ” هل يصرف لبنت المتوفى منحة إذا تزوجت كما في نظم التأمينات؟
وأضافت المؤسسة العامة للتقاعد، أنه يتم إيقاف نصيب المستفيدة من المعاش التقاعدي في الحالات التالية:
• انتهاء حالة العجز الصحي للمستفيدين
• بلوغ أحد الذكور من الأبناء 21 سنة
• الوفاة
• زواج إحدى المستفيدات
• تجاوز الذكور من الأبناء الثابت دراستهم سن 26 سنة
• الالتحاق بالوظائف الحكومية
@aam6163
اهلاً بك عميلنا العزيز
لا يتم صرف مكافأة، في المؤسسة العامة للتقاعد و يتم إيقاف نصيب المستفيدة من المعاش التقاعدي في الحالات التالية: كما هو موضح
نسعد بخدمتكpic.twitter.com/oPsJ6Tpabi
— العناية بالعملاء (@PPA_Care)March 31, 2021