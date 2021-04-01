الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

هل يصرف لبنت المتوفى منحة إذا تزوجت؟ «التقاعد» تجيب

هل يصرف لبنت المتوفى منحة إذا تزوجت؟ «التقاعد» تجيب
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، أنه لا يتم صرف مكافأة، من المؤسسة لابنة المتوفى حال زواجها.

جاء ذلك في رد من مؤسسة القاعد، عبر حساب العناية بالعملاء على سؤال جاء فيه: ” هل يصرف لبنت المتوفى منحة إذا تزوجت كما في نظم التأمينات؟

وأضافت المؤسسة العامة للتقاعد، أنه يتم إيقاف نصيب المستفيدة من المعاش التقاعدي في الحالات التالية:

• انتهاء حالة العجز الصحي للمستفيدين

• بلوغ أحد الذكور من الأبناء 21 سنة

• الوفاة

• زواج إحدى المستفيدات

• تجاوز الذكور من الأبناء الثابت دراستهم سن 26 سنة

• الالتحاق بالوظائف الحكومية

 

 

 

مواد ذات صلة

«التقاعد» تعلن إيداع معاشات مارس.. وتحدد 4 خطوات للاستعلام

«التقاعد» تعلن إيداع معاشات مارس.. وتحدد 4 خطوات للاستعلام

«التقاعد» تنشر روابط تحميل تعريف بالمعاش بصيغة إلكترونية

«التقاعد» تنشر روابط تحميل تعريف بالمعاش بصيغة إلكترونية

بشرى سارة لمستفيدي «التقاعد».. خصومات على الخدمات الطبية

بشرى سارة لمستفيدي «التقاعد».. خصومات على الخدمات الطبية

«التقاعد» توضح مزايا وخطوات خدمة «الاستعلام عن مشترك» للأفراد والجهات

«التقاعد» توضح مزايا وخطوات خدمة «الاستعلام عن مشترك» للأفراد والجهات

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة