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دراسة يابانية تبشر بإعادة نمو الأسنان المفقودة في البالغين

دراسة يابانية تبشر بإعادة نمو الأسنان المفقودة في البالغين
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تواصل – ترجمة:

يترقب مجال طب الأسنان تطوراً طبياً يوفر الأمل لملايين الأشخاص ؛ حيث نجح باحثون يابانيون في جامعتي كيوتو وفوكوي من تطوير تقنية تمكن من إعادة نمو الأسنان المفقودة من جديد من خلال علاج جيني .

وتمكن الباحثون اليابانيون من تحديد جين يلعب دوراً في عملية نمو الأسنان ويعرف باسم “USAG1” من خلال فحص الجزيئات المعروفة.
وقال البروفيسور كاتسو تاكاهاشي من كلية الطب بجامعة كيوتو أنه بعد تجارب ناجحة على الفئران تفرع الباحثون إلى القوارض لأن لها أنماط أسنان مماثلة للإنسان.

وأضاف تاكاهاشي مؤلف الدراسة : “خطتنا التالية هي اختبار الأجسام المضادة على حيوانات أخرى ، مشيرا إلى أن العلاج الخالي من الخلايا فعال في تكوّن الأسنان”، وفقاً لصحيفة “دايلي ميل” البريطانية.

وفي دراسة سابقة ذات صلة تمكن باحثون بريطانيون من اكتشاف عقار جديد، بإمكانه المساعدة في عملية تجدد الأسنان من الداخل إلى الخارج، الأمر الذي يقلل من الحاجة إلى عمليات الحشو الاصطناعية.

واكتشف الباحثون فعالية العقار لتحسين القدرة على شفاء الأسنان الطبيعية لنفسها تلقائيًا، حيث يعمل عن طريق تفعيل الخلايا الجذعية داخل لب السن؛ مما يدفع المنطقة المتضررة لتجديد المواد العاجية الصلبة التي تشكل غالبية الأسنان.

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