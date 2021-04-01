تدشين طريق «حائل– المدينة» بطول 414 كم

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دشن أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد، وأمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان.طريق حائل – المدينة المنورة المباشر، البالغ طوله 414 كيلومترًا.
وأوضحت إمارة منطقة حائل في تغريدة على حسابها بموقع”تويتر”، أن الطريق ممتد من الطريق الدائري بالمدينة المنورة حتى طريق القصيم، وحائل، والجوف السريع.
حضر مراسم التدشين نائب أمير منطقة حائل، الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، ووزير النقل صالح بن ناصر الجاسر.
#تدشين||
سمو#أمير_منطقة_حائلوسمو#أمير_منطقة_المدينة_المنورةيدشنان طريق حائل المدينة المنورة المباشر وبحضور سمو نائب أمير منطقة حائل ومعالي وزير النقل.#إمارة_منطقة_حائل#إمارة_منطقة_المدينة_المنورة#وزارة_النقل@SaudiTransport@imarat_almadinapic.twitter.com/DAyRDeI14R
— إمارة منطقة حائل (@emara_hail)April 1, 2021