تدشين طريق «حائل– المدينة» بطول 414 كم

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دشن أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد، وأمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان.طريق حائل – المدينة المنورة المباشر، البالغ طوله 414 كيلومترًا.

وأوضحت إمارة منطقة حائل في تغريدة على حسابها بموقع”تويتر”، أن الطريق ممتد من الطريق الدائري بالمدينة المنورة حتى طريق القصيم، وحائل، والجوف السريع.

حضر مراسم التدشين نائب أمير منطقة حائل، الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، ووزير النقل صالح بن ناصر الجاسر.