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أوقات عمل البنوك ومراكز التحويل خلال شهر رمضان وإجازة عيدي الفطر والأَضحى

أوقات عمل البنوك ومراكز التحويل خلال شهر رمضان وإجازة عيدي الفطر والأَضحى
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تواصل – فريق التحرير:

كشف البنك المركزي السعودي، عن أوقات عمل البنوك ومراكز التحويل المالية في شهر رمضان المبارك وإجازة عيدي الفطر والأضحى المباركين لعام 1442هـ.

وأوضح في “إنفوجراف” نشره على حسابه بموقع”تويتر”، أن أوقات العمل اليومية للبنوك في شأن التعامل مع الجمهور خلال أيام عمل شهر رمضان المبارك تكون من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة مساءً.

وأضاف أنه تكون أوقات العمل اليومية لمراكز التحويل المالية التابعة للبنوك خلال أيام شهر رمضان المبارك بواقع 6 ساعات عمل مرنة ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى الخامسة والنصف مساء.

وأكد أنه تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك بنهاية عمل يوم الاثنين الموافق 28 رمضان 1442 هـ، الموافق لـ10 مايو 2021 وتستأنف البنوك أعمالها يوم الاثنين 5 شوال 1442 هـ الموافق لـ17 مايو 2021.

وتبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك بنهاية عمل يوم الخميس الموافق 5 ذي الحجة 1442 هـ الموافق 15 يوليو 2021 وتستأنف البنوك أعمالها يوم الأحد الموافق 15 ذي الحجة 1442 هـ الموافق لـ25 يوليو 2021.

وتبقى مكاتب البنوك وفروعها الموسمية في مدينتي حجاج الجو والبحر والمشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنافذ الحدودية مفتوحة بصفة مستمرة خلال موسم الحج بما في ذلك يومي الجمعة والسبت لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار.

وفيما يخص أوقات عمل التحويلات السريعة خلال شهر رمضان فستكون من الساعة العاشرة وحتى الرابعة، وفي عيد الفطر سينتهي عمل النظام بنهاية عمل يوم الثلاثاء 11 مايو 2021، وسيعود العمل يوم الأحد الموافق 16 مايو.

وفي عيد الأضحى، ينتهي العمل بالنظام بنهاية عمل يوم الأحد الموافق 18 يوليو 2021، وسيعود العمل بالنظام يوم الخميس الموافق 22 يوليو 2021.

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