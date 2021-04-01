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«الأرصاد»: توقعات بأتربة مثارة وانخفاض الحرارة الأسبوع المقبل على هذه المناطق

«الأرصاد»: توقعات بأتربة مثارة وانخفاض الحرارة الأسبوع المقبل على هذه المناطق
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تواصل – فريق التحرير :

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة عدم استقرار في الأجواء تشهدها مناطق المملكة من يوم غد الجمعة إلى الاثنين المقبل – بمشيئة الله-.

أتربة مثارة

وفي التفاصيل، توقع المركز أتربة مثارة يوم الجمعة على منطقة الحدود الشمالية والجوف وحائل، فيما تتأثر مناطق الشرقية والرياض والقصيم ونجران وعسير والباحة ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بأتربة مثارة أيام السبت والأحد والاثنين قد تتجاوز سرعتها (45ك/س) تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

تغير في درجات الحرارة

كما توقع المركز تغير في درجات الحرارة، حيث يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة يوم السبت، ويستمر الارتفاع في درجات الحرارة العظمى يومي الجمعة والسبت على شرق ووسط المملكة، يليه انخفاض في الحرارة على تلك المناطق من صباح الأحد.

ارتفاع الأمواج

وتوقع المركز، أن يتسبب النشاط في الرياح السطحية في ارتفاع للأمواج إلى أعلى من 2.5 متر، من الجمعة إلى الأحد على سواحل منطقة المدينة المنورة وينبع وسواحل منطقة مكة المكرمة رابغ جدة الليث.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب ممطرة تصحب برياح نشطة على أجزاء من مناطق (حائل، القصيم، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية ).

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