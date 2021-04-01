هيئة السوق المالية تعلن عن طرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس

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أعلنت هيئة السوق المالية عن طرح وظائف شاغرة لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس في عدد من التخصصات.

وأوضحت هيئة السوق أن الوظائف المتاحة بالمسميات التالية :

– أخصائي رئيسي ، تطوير السياسات : بكالوريوس أو ماجيستير في ” الإدارة المالية ، الإقتصاد ، القانون ، المحاسبة ، نظم المعلومات ، تقنية المعلومات ” أو ما يعادلها ، خبرة 8 سنوات للبكالوريوس ، و6 سنوات للماجيستير .

– مدير وحدة التشغيل والصيانة : بكالوريوس أو ماجيستير في “هندسة كهربائية، هندسة ميكانيكية، مدنية، معمارية”، أو ما يعادلها، خبرة 10 سنوات للبكالوريوس، و8 سنوات للماجيستير .

– أخصائي، الطرح والإندماج والإستحواذ : بكالوريوس أو ماجيستير في ” إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة، الإقتصاد” أو ما يعادلها، خبرة 6 سنوات للبكالوريوس و4 سنوات للماجيستير.

– أخصائي ، حوكمة الشركات : بكالوريوس أو ماجيستير في ” قانون محاسبة ، المالية ، إدارة الأعمال ” أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذي صلة ويفضل مجال الشكاوى والبلاغات والتعامل معها .

– مستشار – التزام مؤسسات السوق : بكالوريوس، ماجيستير في “إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة”، خبرة 17 سنة للبكالوريوس، و15 سنة للماجيستير حد أدنى في مجال التنظيم والإشراف المالي.

للتقديم يمكن الضغط على الرابط التالي :هنا.