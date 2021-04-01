«التدريب التقني» تعلن أسماء المرشحين لوظيفتي «طبيب مقيم» و«مساعد صحي»

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني، اليوم الخميس، موعد المقابلات الشخصية لسد احتياج عدد من الوحدات التدريبية لوظيفتي “طبيب مقيم”، و”مساعد صحي” للرجال، والمعلنة خلال الفترة 11- 16/ 8/ 1442هـ.

وشددت المؤسسة على ضرورة أن يحضر المرشحون ملفًا مرفقاً به أصل ونسخة من المؤهل العلمي والسجل الأكاديمي.

كما يجب أن يتضمن الملف الأصل ونسخة من شهادة اجتياز اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وشهادات حضور الدورات التدريبية المصدقة من الجهات ذات العلاقة، على أن تكون بدايتها ونهايتها بعد الحصول على المؤهل.

وللاطلاع على الأسماء المرشحة للمقابلة، ومعرفة موعد ومكان المقابلة وباقي الشروط يمكن الضغط على الرابط التالي :هنا.