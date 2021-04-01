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«فيسبوك» يعتزم إطلاق ميزة طال انتظارها بشأن التعليقات

«فيسبوك» يعتزم إطلاق ميزة طال انتظارها بشأن التعليقات
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تواصل – وكالات:

أعلنتشركة فيس بوك أنها ستسمح للمستخدمين بتقييد من يمكنه التعليق على المنشورات التي ينشرونها ومن لا يمكنه ذلك، في محاولة للحد من التفاعلات التي يحتمل أن تكون غير مرغوب فيها.

ويتبع هذا التغيير تعديلاً مماثلاً من “تويتر”، ويعني أن الأشخاص الذين ينشرون محتوى مرئي للجميع لديهم الآن خيار السماح بالتعليقات للأصدقاء فقط.

 وسيتمكن المستخدمون حتى من تقييد التعليق ، بحيث يمكن فقط للمستخدمين والصفحات التي تم وضع علامة عليها في المنشور التعليق.

وقالت راميا سيثورمان، مديرة الأخبار في فيس بوك إن ذلك سيساعد بشكل خاص الشخصيات العامة على الشعور بالأمان والمشاركة في محادثات أكثر فائدة.

 وتأتي التغييرات على التعليق، في الوقت الذي تواصل فيه جميع شبكات وسائل التواصل الاجتماعي التعامل مع خطاب الكراهية على منصاتها.

 

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