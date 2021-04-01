تجنبها.. 4 تصرفات خاطئة عند الإصابة بـ«الإمساك»

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حذر تقرير طبي من بعض التصرفات الخاطئة التي يقوم بها من يصابون بالإمساك، والتي جاءت على النحو التالي:-

تناول الأطعمة المصنعة

الأطعمة المصنعة ضارة بالصحة بشكل عام، وعند الإصابة بالإمساك، يجب الابتعاد عنها، لأنها غنية بالدهون التي يمكن أن تبطئ عملية الهضم، ويمكن أن تسبب المزيد من الانزعاج.

كما أن الأطعمة المصنعة مليئة بالفركتان والكربوهيدرات التي تعمل على تحسين العمر الافتراضي للأطعمة، ولكنها تضر بعمليات الهضم الطبيعية. يُنصح بتجنب الخبز والمعكرونة والنودلز وجميع أنواع الأطعمة المعلبة، واستبدالها بالأطعمة الغنية بالألياف.

قلة النشاط

يمكن أن يؤدي الخمول البدني إلى إبطاء حركة الطعام في الجهاز الهضمي، لذا فإن الانخراط في أي نوع من النشاط البدني يمكن أن يساعد على الهضم بسهولة. يمكنك تسلق السلم صعودًا وهبوطًا الذي يمكن أن يساعد في تدليك عضلات البطن وتمرير البراز بسهولة.

استهلاك منتجات الألبان

من المعروف أن منتجات الألبان تجعلك تشعر بالانتفاخ والإمساك. يحدث هذا بسبب نقص إنزيم اللاكتاز في القناة الهضمية، وهو مطلوب لتحطيم اللاكتوز في منتجات الألبان إلى سكريات بسيطة يمكن أن تمتصها الأمعاء الدقيقة بسهولة. يمكن لجميع أنواع منتجات الألبان، بما في ذلك الزبادي والحليب واللبن الرائب والآيس كريم، أن تزيد من حدة الإمساك.

تناول مسكنات الآلام

يمكن أن تساهم العديد من الأدوية، بما في ذلك مسكنات الألم، في إبطاء تقلصات نظام الجهاز الهضمي، مما يجعل حركة الأمعاء صعبة. إذا كنت تتناول أي دواء يجعلك تشعر بالإمساك، تحدث إلى طبيبك بخصوص هذه المشكلة.