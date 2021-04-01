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توقعات الطقس: سحب ممطرة على 5 مناطق.. وأجواء حارة بدءاً من هذا الموعد

توقعات الطقس: سحب ممطرة على 5 مناطق.. وأجواء حارة بدءاً من هذا الموعد
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب ممطرة تصحب برياح نشطة على أجزاء من مناطق (حائل، القصيم، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية ).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-50كم/ساعة. وجنوبية شرقية الى جنوبية على باب المندب بسرعة 15-38كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 15-38كم / ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج .

أمطار خفيفة

وتوقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أمطار خفيفة ومتوسطة خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر، أنه متوقع خلال الـ”24” ساعة المقبلة ابتداء من اليوم الخميس حتى الجمعة أمطار معظمها خفيفة واحياناً متوسطة مع رياح مغبرة.

كما توقع أجواء حارة نهاراً على معظم المناطق يومي الخميس والجمعة تتراوح فيها درجات الحرارة بين “33” لـ 37″ درجة مئوية.

وأضاف أن الأجواء ستكون معتدلة – بمشيئة الله – ليلاً تتراوح فيها درجات الحرارة بين 20 لـ 26 درجة مئوية ومن اليوم الخميس تسرب هواء بارد على الشمالية.

كتلة هوائية حارة

وتوقع “طقس العرب” أن تتأثر الأجزاء الشرقية والوسطى من المملكة من جديد بكُتلة هوائية أكثر حرارة، بحيث تسود أجواء حارة بشكل عام خلال الأيام القادمة.

كما توقع أن يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة بشكل مُباشر على المنطقة الشرقية والعاصمة الرياض حتى يوم الجمعة، حيث ستصل درجة الحرارة العُظمى حول الـ 37 درجة مئوية.

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