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دهس مواطن عدة مرات حتى الموت.. وشرطة الرياض تكشف الملابسات (فيديو)

دهس مواطن عدة مرات حتى الموت.. وشرطة الرياض تكشف الملابسات (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول واقعة مروعة وقعت بأحد شوارع المملكة أمس الأربعاء، حيث أقدم قائد مركبة على دهس شخص بشكل متعمد، ثم ركله وسحبه لبدهسه مرة أخرى بسيارته قبل أن يلوذ بالفرار من موقع الجريمة.

وأظهر الفيديو الذي وثقته كاميرا مراقبة شخصاً يسير في الشارع قبل أن يفاجأ بمركبة تتجه نحوه بسرعة كبيرة، وحاول الشخص تفاديها إلا أن قائد المركبة لاحقه وصدمه عمداً.

ولم يكتف قائد المركبة بصدم الشخص بل ترجل من سيارته وليركله ثم سحبه إلى الشارع وقام بدهـسه مرة أخرى وغادر الموقع، فيما لم يتدخل أي شخص ممن تواجدوا في الموقع.

وفي تحرك عاجل من الجهات الأمنية، تمكنت شرطة الرياض من ضبط الجاني، فور تداول الفيديو المروع للواقعة.

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو، الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص اعتدى على آخر بدهسه عمدا والاعتداء عليه بعد ذلك ودهسة مرة اخرى ما تسبب في وفاته- رحمه الله – ، فقد تمكنت الجهات الأمنية – بفضل الله – من تحديد هوية الجاني والقبض عليه.

وتبين أن الجاني مواطن في العقد الرابع من العمر، وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أن الجاني ترصد للمجني عليه نتيجة خلاف بينهما، وأنه ارتكب جريمته تحت تأثير المسكر، وضبط في مركبته مادة مسكرة.

وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى النيابة العامة.

 

 

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