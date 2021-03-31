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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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هل تضعف المناعة بعد أخذ لقاح كورونا؟ استشاري يجيب

هل تضعف المناعة بعد أخذ لقاح كورونا؟ استشاري يجيب
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تواصل – فريق التحرير:

أجاب د. سميح غزال، استشاري أطفال وأمراض معدية ووبائيات ومكافحة عدوي المؤسسات الصحية، عن أبرز الأسئلة المتعلقة بفيروس كورونا.

وقال عبر حسابه الرسمي في “تويتر” إن من الأسئلة الشائعة بشأن كورونا ما يلي:

هل يجب أن أجري تحليلاً قبل التطعيم؟ ، والإجابة: لا.

هل أعزل نفسي بعد التطعيم؟، والإجابة: لا.

هل تضعف مناعتي مع التطعيم؟، والإجابة: لا.

هل اللقاح يحتوي علي الفيروس؟، والإجابة: لا ؛ فاللقاح لا يحتوي علي فيروس كورونا.

هل اللقاح يتعارض مع أي أدوية يتم تناولها؟، والإجابة: لا.

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