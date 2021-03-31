«حماية المستهلك» تحذر من خطأ شائع يُعرض حساباتك البنكية للسرقة

تواصل – فريق التحرير:

حذرت جمعية حماية المستهلك، من خطورة حفظ بيانات البطاقة البنكية عند الشراء عبر الإنترنت، مبينة طرق الوقاية من الاختلاس والحلول المتبعة عند وقوعه.

وأوضحت الجميعة عبر “تويتر” ، أن صاحب البطاقة البنكية قد يكتشف تعرّضه للاختلاس من أحد المتاجر، بوصول رسالة تفيد بخصم مبلغ من حسابه بدون تنفيذ عملية شراء، نتيجة حفظه لبيانات البطاقة عند الشراء.

وأشارت إلى أنه للوقاية من مثل تلك الحوادث يجب عدم حفظ بيانات البطاقة البنكية، والشراء من المواقع المعروفة، وتخصيص بطاقة مسبقة الدفع للشراء من المتاجر الإلكترونية.

وشدّدت “حماية المستهلك” على ضرورة تقديم بلاغ عبر البنك لإيقاف البطاقة البنكية، وتقديم بلاغ عن الحادث عبر تطبيق “كلنا أمن” الإلكتروني.